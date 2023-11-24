بيروت - يوسف دياب



اتهم قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوان، مطلق النار على مقر السفارة الأميركية في عوكر، اللبناني الموقوف محمد مهدي حسن خليل، بمحاولة قتل عناصر من جهاز الأمن العام اللبناني، جراء اطلاق النار مرات عدة على مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، وطلب انزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقه.



ويلاحق خليل أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع اطلاقه النار على مدخل السفارة الاميركية في 20 سبتمبر الماضي، واعتبر صوان في قرار اتهامي، أن الموقوف ارتكب جناية محاولة قتل عناصر من الأمن العام عمدا، بالإضافة إلى جرم حيازة أسلحة حربية من دون ترخيص والتمرد على السلطات العامة.



ويأتي قرار القاضي صوان على بعد اسبوع من قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر وبموافقة مفوض الحكومة بالانابة القاضي فادي عقيقي، على اخلاء سبيل الموقوف محمد عياد المتهم بقتل الجندي في الكتيبة الايرلندية في قوات اليونيفيل شون روني بتاريخ 14 ديسمبر 2022



وكان القاضي عقيقي قد أشرف على التحقيقات الاولية وتولى الادعاء أمام قاضي التحقيق العسكري في ملف اطلاق النار على مبنى المديرية العامة للامن العام، وقد اقتصر الادعاء المنظم من قبله على جرم اطلاق النار تهديدا، قبل أن يتولى مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار تعديل ادعاء النيابة العامة العسكرية ويعتبر اطلاق النار من قبيل محاولة القتل وليس مجرد التهديد.



ومع صدور القرار الاتهامي عن القاضي صوان يكون الملف قد أصبح في عهدة المحكمة العسكرية الدائمة بانتظار أن يحدد رئيسها العميد الركن خليل جابر جلسة المحاكمة الاولى للمتهم خليل المنتظر أن تكون قبل نهاية العام الحالي.