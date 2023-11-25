بعد توقف الاعمال القتالية وبدء دخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، بدأت المرحلة الثالثة من اتفاق الهدنة وتبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة حماس، بالافراج عن الدفعة الاولى من المحتجزين الاسرائيليين لدى حماس وعددهم 13 ، والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية البالغ عددهم 39 هم 24 سيدة و15 قاصرا .

واعلنت السلطات المصرية ان حركة حماس اطلقت سراح 12 تايلنديا و13 اسرائيليا ، فيما قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان الصليب الاحمر تسلم المحتجزين في خان يونس وتوجه بهم الى معبر رفح. في المقابل قالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان المعتقلين الفلسطينيين سيفرج عنهم لاحقا. وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية قالت ان عائلات الرهائن الإسرائيليين تلقت اتصالات للتوجه إلى أماكن اللقاء مع المحتجزين المفرج عنهم، فيما كان حشد من الفلسطينيين تجمعوا أمام سجن عوفر حيث سيتم الافراج عن الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وشددت قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية في محيط السجن ومنعت المواطنين من الاقتراب من محيطه. وشوهدت وهي تطلق قنابل الغاز باتجاههم.

وقال رئيس وزراء تايلند سريتا تافيسين انه تلقى تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلنديا من قطاع غزة.