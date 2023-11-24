بيروت ـ أحمد عز الدين

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الاستحقاق الرئاسي يبقى هما يوميا، مقرا بعدم جدوى الجلسات الانتخابية المفتوحة، ومشددا على اضطلاع الحكومة بمسؤوليات احدثها الفراغ الرئاسي مع الحرص على احكام الدستور وتجنب اي تهميش او اجحاف.

ونقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري قوله «ان الاستحقاق الرئاسي يدخل في صلب واجبات مجلس النواب، مشددا على تمسكه بتشريع الضرورة في جلسة نيابية سيدعو الى انعقادها قريبا واكد على وجوب اضطلاع الحكومة بمسؤوليات أحدثها الفراغ الرئاسي، مبديا حرصه على أحكام الدستور وآخذا في الاعتبار مشاعر الغبن التي تتحكم بالمسيحيين».

وأضاف الخازن: الرئيس بري يأمل أن تتوصل القيادات المسيحية الى مخرج يلبي حاجة البلاد الى رأس السلطة الدستورية، ومؤكدا على تمسكه بالمناصفة كونها تصب في مصلحة العيش الوطني وتبعد أي تهميش وإجحاف بحق جميع اللبنانيين.

وقال الخازن: تمنيت عليه تحفيز كافة القوى السياسية كي تتهيب اللحظة التاريخية وخطورة إبقاء لبنان من دون رأس في أعلى سلطة الهرم لأنه عامل أساسي في وحدة البلاد، كما عرض الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية مع عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور الذي اكد على حديث النائب وليد جنبلاط حول عدم اطمئنانه للهدنة التي بدأت في فلسطين وأمل ان تكون هذه الهدنة مستدامة وتقود الى وقف العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

كما أمل استمرار الهدوء على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وان يكون الهدوء الذي ساد مستداما ايضا ليكون فرصة من أجل نقاش جديد لبناني ـ لبناني لمعالجة كل الاستحقاقات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والشغور العسكري والامني.

واضاف أبو فاعور: يعمل دولة الرئيس بري وكذلك رئيس الحكومة ونعمل معهما وطيف واسع من القوى السياسية على الوصول الى نتائج إيجابية في هذا الأمر، وكما قلت اذا كان الداعي الأساسي هو الاعتداءات الاسرائيلية، فهذا الداعي لايزال قائما ويمكن أن يتكرر في أي لحظة ونأمل ان تكون فترة الهدوء محفزا لمزيد من النقاش في مسألة رئاسة الجمهورية التي ربما تكون على أبواب بعض الحراك فيها نتيجة بعض الموفدين من أكثر من جهة ومن دولة والمسألة الثانية مسألة الشغور في الأجهزة الامنية التي يجب ان تعالج بمنطق الدولة وبعقل الدولة وبعقل حفظ المؤسسات والاهتمام بدورها الذي هو دور أساسي في هذه المرحلة.

واستقبل رئيس المجلس ايضا وفدا ضم رئيس الهيئات الاقتصادية حيث جرى عرض للاوضاع العامة لاسيما الاقتصادية والاجتماعية وشؤون مطلبية.