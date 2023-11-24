أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على حسابها في منصة «إكس» الإفراج عن 39 من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية تطبيقا لالتزامات اليوم الأول من اتفاق تبادل الاسرى بين اسرائيل وحركة «حماس».

جاء ذلك فيما أكد الصليب الاحمر الدولي افراج «حماس» عن 24 محتجزا كانوا لديها منذ هجومها المفاجئ في 7 اكتوبر الماضي على اسرائيل، بينهم 13 اسرائيليا، وهو ما اكدته تل أبيب.

وقال مصدر أمني اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الاسرائيليين الـ13 المفرج عنهم باتوا في حوزة اجهزة الامن الاسرائيلية.

وقال الصليب الاحمر الدولي ان من بين من افرجت عنهم «حماس» عمالا تايلنديين.