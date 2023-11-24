بدأت الحكومة السورية بتصدير محاصيل منطقة الساحل من الحمضيات إلى العراق، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين.

ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطة عن المدير العام لـ«المؤسسة السورية للتجارة» زياد هزاع، أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من خلال «السورية للتجارة»، بدأت لأول مرة بتصدير محاصيل الحمضيات المسوقة من الفلاحين إلى العراق.

وأشار هزاع إلى أن خطة تصدير الحمضيات إلى العراق جاءت بسبب «الدعم الكبير المقدم من قبل مجلس الوزراء» لمنتجي الحمضيات على حد تعبيره.

وأوضح مدير «السورية للتجارة» بأن الحمضيات يتم فرزها وتوضيبها في مراكز فرز المؤسسة بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، وبوساطة برادات المؤسسة «بهدف تحقيق أكبر قدر من التسويق لهذا الموسم الذي من المقرر أن تستمر عملية التصدير حتى نهايته».

وكشف هزاع بأنه تم تسيير أول براد حمضيات من محافظة طرطوس باتجاه العراق، على أن تستمر عملية التوضيب والتصدير خلال الأيام المقبلة، وفق ما نقل المصدر.

وتسببت عمليات تصدير المحاصيل الزراعية إلى العراق، بأزمة ارتفاع أسعار في الأسواق السورية بسبب نقص كميات أنواع الخضروات المصدرة، وخاصة البندورة والبطاطا والثوم والبصل.

وتقول حكومة دمشق بأن قرارات تصدير المحاصيل الزراعية تهدف إلى «دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، بسبب غلاء الأسمدة والمحروقات، وأن اعتمادهم بالكامل على السوق المحلية سيعني تعرضهم لخسارات كبيرة» وفق ما ورد في «توصية» نشرتها «الحكومة» في وقت سابق عبر صفحتها على فيس بوك.

وقالت وكالة الانباء السورية «سانا» ان المؤسسة السورية للتجارة بدأت بتصدير الحمضيات المسوقة من الفلاحين بهدف تسويق أكبر قدر من الحمضيات لهذا الموسم حسب الإمكانات المتوفرة، وقالت ان المؤسسة ستستمر بعمليات التصدير حتى نهاية الموسم، إضافة إلى مواصلتها تسويق الحمضيات وتوزيعها على صالات ومنافذ البيع المنتشرة في جميع المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لخطة مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الوزارة لتسويق أكبر قدر من الحمضيات داخل سورية وخارجها دعما للفلاحين.