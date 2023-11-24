أشاد وكیل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.أحمد الھیفي الیوم الجمعة بالتجربة الرائدة لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرین ودورھما الداعم للعمل التشریعي مؤكدا أھمیة تبادل الخبرات بین البلدین الشقیقین.

جاء ذلك في تصریح أدلى به الھیفي ل (كونا) على ھامش زیارة یقوم بھا والوفد المرافق له للبحرین تلبیة لدعوة من وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب في المملكة.

ونوه الھیفي بمستوى التنسیق والتعاون الثنائي بین دولة الكویت ومملكة البحرین، لافتا إلى أھمیة استمرار تبادل الزیارات بین دول الخلیج للاستفادة من التجارب في ھذا المجال.

وفي السیاق نفسه رحب رئیس وأعضاء مجلس النواب البحریني بالوفد الكویتي برئاسة الھیفي وعضویة مدیر إدارة العلاقات العامة والإعلام أسامة البلھان خلال زیارة مجلس النواب البحریني التي شملت التعرف على النظم واللوائح المعمول بھا بالبحرین بالإضافة إلى حضور جلسة لمجلس النواب.

كما أعرب رئیس مجلس النواب وأعضاء المجلس عن شكرھم لدولة الكویت على مواقفھا في دعم القضایا الخلیجیة والعربیة لا سیما القضیة الفلسطینیة.

بدوره أشاد وزیر شؤون مجلسي الشورى والنواب البحریني غانم البوعینین خلال استقباله الوفد الكویتي بالعلاقات الأخویة والتاریخیة المتینة التي تجمع البلدین الشقیقین وما ترتكز علیه من وشائج القربى والمحبة والمصیر المشترك.

وأشار إلى دور ھذه الزیارات في تعزیز العلاقات والارتقاء بھا نحو مستویات أكثر تكاملا وشمولیة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزیز التعاون بین وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بدولة الكویت ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب البحرینیة من خلال تفعیل مذكرة التفاھم الموقعة بین الوزارتین.

من جانبه، أعرب الھیفي خلال اللقاء عن بالغ الشكر والتقدیر لوزیر شؤون مجلسي الشورى والنواب وجمیع منتسبي الوزارة على حسن الترحیب وكرم الضیافة متطلعا إلى تنمیة مسارات التعاون بین الجانبین بما یعود بالنفع على البلدین وشعبیھما الشقیقین.

وقام الوفد بزیارة لمتحف البحرین الوطني ومركز الشیخ إبراھیم للتراث وكذلك مركز (ابحث) الذي أعاد ترمیمه سمو أمیر البلاد الراحل الشیخ صباح الأحمد طیب الله ثراه.