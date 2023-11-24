قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان إفراج حركة حماس عن مجموعة أولى من الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجومها على إسرائيل "ليس سوى بداية"، مؤكدا وجود "فرص حقيقية" لتمديد هدنة الأيام الأربعة التي دخلت حيز التنفيذ في غزة.

وقال بايدن للصحافيين خلال تمضيته عطلة عيد الشكر في نانتاكت بولاية ماساتشوستس إن الوقت حان للعمل على "تجديد" حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واشار الرئيس الاميركي الى إنه لا يعرف متى ستنتهي الحرب، لكنه حث رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقليل الضحايا خلال محاولة القضاء على حماس.