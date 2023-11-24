وزير الإسكان تفقد "شرق تيماء" و استمع لمطالبات المواطنين وأبدى تفهمه لها ووعد بتحقيق ما يمكن منها

عاطف رمضان

‏تفقد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أمس الخميس مشروع شرق تيماء بحضور النائب فايز الجمهور وقيادات المؤسسة العامه للرعاية السكنية.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي ان وزير الإسكان استمع خلال الزيارة لشرح موجز من مدير عام "السكنية" بالتكليف م. راشد العنزي عن مكونات المشروع الذي يشمل 509 ببيوت ويتألف كل بيت منها من دورين إلى جانب الخدمات الخاصة بالبنية التحتية لها، علاوة على عدد من المباني العامة.

ولفتت إلى ان الوزير استمع خلال الجولة لملاحظات المواطنين الذين التقى عدد منهم اضافة إلى بعض المطالبات التي رفعها النائب فايز الجمهور.

وأشارت المؤسسة إلى أن ملاحظات المواطنين تركزت حول رغبتهم بالسماح ببناء دور إضافي توسعة على ساكني المنطقة، بالإضافة إلى طلبهم بالسماح لهم بالتبادل فيما بينهم وبين المواطنين في ذات النوعية من البيوت في مدينة شرق صباح الأحمد التي تم إنشاؤها لنفس الفئة وهم "من باع بيته".

وتابعت: تقدم المواطنون بطلب الموافقة على إصدار بنك الائتمان للقرض الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لبناء مستلزماتهم في هذه البيوت مثل المصعد اسوة باخوانهم المواطنين في البيوت السكنية في توزيعات المؤسسة الاعتيادية.

وأعلنت المؤسسة ان وزير الإسكان وعد المواطنين بدراسة جميع مطالباتهم التي تفهمها جيدا وأنه سيسعى جاهدا لإقرارها ‏مؤكدا حرص مجلس الوزراء وكذلك مجلس الأمة على رفع المعاناة عن المواطنين بمجرد العلم بها .

وزادت: إن وزير الإسكان أشار في حديثه الى أن جميع الملاحظات التي أبداها المواطنون جوهرية ومقدرة وتستحق بحثها واتخاذ ما يمكن بشأنها في القريب العاجل بعد استكمال الأطر القانونية والفنية والإدارية لها.

وبينت المؤسسة أنه في نهاية الجولة اعرب الوزير عن شكره للنائب فايز الجمهور وللمواطنين وللجهاز الفني المشرف على تنفيذ المشروع، كما أصدر توجيهه لمدير عام المؤسسة بالتكليف برفع تقرير عاجل له خلال الأسبوع القادم حول مطالبات المواطنين والإجراءات اللازمة لتحقيقها.