مريم بندق



قالت مصادر ل " الأنباء" ، إن تأخر ترشيح بعض أصحاب الهمم بشكل فوري تنفيذا لقرار معمول به ، يرجع إلى تعطل الأنظمة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وتسببه في انقطاع الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية ، وليس بسبب تعطل أنظمة الديوان .



وأوضحت، نعم رسميا أصحاب الهمم لهم أولوية وعلى الديوان مسؤولية ترشيحهم بشكل فوري وفي المكان الذي يتم اختياره من قبلهم، ويجب أن يكون لهم تعامل أفضل ولكن لا دخل للديوان في هذه المشكلة.



وأضافت أن المشكلة صار لها يومان ولم تحل بسبب استمرار تعطل أنظمة الهيئة العامة لذوي الإعاقة ، والتي بسببها لا يستطيع الديوان الاستدلال على بيانات دقيقة بشأن أي حالة تتقدم بطلب للترشيح للتوظيف وعما إذا كان حالة خاصة ينطبق عليها شروط الترشيح الفوري من عدمه.