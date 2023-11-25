دفعت النجمة العالمية شاكيرا التي غُرّمت الاثنين بأكثر من 7 ملايين يورو بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، 6,6 ملايين يورو إضافية في أغسطس الفائت في إطار قضية أخرى، على ما أفاد أوساطها.

وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أطلقت في يوليو، إجراءات منفصلة ضد المغنية الكولومبية البالغة 46 عاماً بتهمة تهرّب ضريبي يعود إلى العام 2018 وتصل قيمته إلى 6,6 ملايين دولار، بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية.

وقالت الوكالة التي تمثل شاكيرا لوكالة فرانس برس إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء في نهاية أغسطس، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة "إل بيريوديكو".

وذكرت الصحيفة اليومية أنّ دفع مبلغ 6,6 مليون لا يشكّل مؤشراً إلى "إدانة المغنية أو براءتها" في هذه القضية، بل هو "دليل إضافي على رغبتها في سداد أي ديون" مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.

ولم ترد السلطات القضائية في كتالونيا بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

ويأتي الإعلان عن دفع هذا المبلغ بعد اتفاق أُبرم الاثنين بين النيابة العامة الإسبانية وصاحبة أغنيتي "واكا واكا" و"هيبس دونت لاي"، جنّبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.