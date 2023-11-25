مريم بندق



علمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على استحداث وتصميم مسميات وظيفية جديدة تتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ويتم ذلك استنادا إلى أن احتياجات السوق ومتطلباته ركيزة في تطوير العمل وزيادة الإنتاجية.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» انه يتم ترتيب وتوصيف وتصنيف التخصصات والوظائف من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.



وأوضحت أن الهدف من استحداث مسميات وظيفية العمل على تلبية الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل وتعزيز التخصص وتحفيز الموظفين، حيث يشعرون بأن لديهم فرصا للنمو والتطور في مسارهم المهني.



وبالتالي تعزيز وتطوير المهارات والتدريب اللازم لتنفيذ هذه الوظائف والمسميات المستحدثة إلى جانب تعزيز وتشجيع التفكير الإبداعي لتقديم أفكار جديدة وتحسين أساليب العمل، والمساهمة في دعم الشفافية، حيث يصبح من الأسهل للموظفين والمديرين فهم دور كل شخص ومسؤولياته.