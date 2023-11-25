لا يسمح بدخول أي من الموظفين غير المكلفين بالعمل وغير المصرح لهم في صالة استقبال المراجعين لأي سبب كان

مريم بندق



أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بديوان الخدمة المدنية صلاح خالد الصقعبي تعميما إلى جميع الإدارات والوحدات التنظيمية جاء فيه:



حرصا على تنظيم العمل والارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات التى تقدم للجمهور وتعزيز ثقة المواطنين بموظفي ديوان الخدمة المدنية، يرجى التقيد بالتالي :



يمنع منعا باتا إدخال أو مرافقة الموظفين لأي زائر إلى إدارات ديوان الخدمة المدنية بجميع مستوياتها إلا بموجب التصريح "إذن" المرافق لهذا التعميم، والذي لا يتم تقديمه إلا من قبل الموظف المكلف بالعمل في صالة استقبال المراجعين بعد موافقة مدير الإدارة المعنية.



وأضاف التعميم: كما لا يسمح بدخول أي من موظفي الديوان غير المكلفين بالعمل في صالة استقبال المراجعين أو غير المصرح لهم إلى الصالة لأي سبب كان.



وفي حال مخالفة ما ورد في التعميم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، شاكرين لكم حسن تعاونكم.



ونص التصريح المرافق لهذا التعميم والذي جاء بعنوان " إذن مراجعة إدارة" على كتابة بيانات المراجع والتي تشمل الاسم و الرقم المدني و الإدارة المعنية والدور والأسباب، هذا بالإضافة إلى بيانات موظف صالة المراجعين: الاسم والإدارة والتوقيع، وبيانات مسؤول الأمن: الاسم والتوقيع.