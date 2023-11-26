يستعد بنك باركليز، وهو أحد أكبر وأشهر بنوك بريطانيا، لإلغاء ما يصل إلى ألفي وظيفة في حملة لخفض التكاليف والإنفاق بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) تهدف إلى تعزيز أرباح البنك.



وقال تقرير نشرته جريدة «ديلي تليغراف» البريطانية، واطلعت عليه «العربية نت»، إنه من المرجح أن تؤثر خطط الاستغناء على الموظفين في بعض الإدارات مثل الشؤون القانونية والموارد البشرية والامتثال، بدلا من موظفي الفروع أو المصرفيين الاستثماريين الذين يتعاملون مع العملاء.



ومن شأن هذا التغيير أن يعزز حملة الرئيس التنفيذي لبنك باركليز سي إس فينكاتاكريشنان لخفض التكاليف وتلبية المطالب بتعزيز سعر سهم البنك المتدهور.



ويعرف القسم المتوقع استهدافه بالتخفيضات داخليا باسم «خدمات التنفيذ»، حيث بسبب عمليات الرقمنة أصبحت العديد من الأدوار زائدة عن المتطلبات، ويعمل لدى باركليز حاليا حوالي 87 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، منهم 44 ألف عامل في بريطانيا. وقد أشار فينكاتاكريشنان، المعروف باسم فينكات، إلى خطط لإعادة هيكلة فاتورة إنفاق البنك الشهر الماضي، لكنه فشل في توضيح الطبيعة الدقيقة لإجراءات خفض التكاليف. وقال في ذلك الوقت: «في كل جزء من البنك، هناك أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل».



وانخفضت أسهم باركليز بنسبة 15% حتى الآن هذا العام بسبب انخفاض الأرباح، الأمر الذي أثار دعوات لفينكات للتحرك من أجل إنقاذ سعر السهم المتهاوي، وكان محللون ماليون في لندن توقعوا خفض التكاليف بما يتراوح بين 500 مليون جنيه إسترليني و1.5 مليار جنيه إسترليني.