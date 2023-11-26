استمرارا لريادته في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية المبتكرة التي تفوق توقعات العملاء وتلبي تطلعاتهم، طرح بيت التمويل الكويتي (بيتك) كأول بنك في الكويت، خدمة عصرية جديدة تتيح فتح حسابات مصرفية للعملاء الجدد بشكل فوري دون الحاجة لاستخدام المستندات الورقية.



والخدمة الجديدة، التي انفرد «بيتك» بإطلاقها، هي عبارة عن جهاز D-POS المتنقل وهو جهاز خاص بفتح الحسابات المصرفية بشكل فوري ابتكره «بيتك» بالتعاون مع شركة الفنتك K.A.S المتخصصة في حلول التحول الرقمي، حيث يقوم العميل من خلاله بإدخال بطاقته المدنية، والتوقيع على شاشة الجهاز، واتباع خطوات سهلة وبسيطة، ومن ثم سيكون قد أنشأ حسابا مصرفيا جاهزا للاستخدام، وستصله رسالة برقم الآيبان، وإيصالا خاصا يمكنه الاحتفاظ به.



وفي هذا السياق، قال مدير القنوات الالكترونية وإدارة النقد في «بيتك» مشعل مندني، إن الخدمة الجديدة تؤكد التزام «بيتك» بتبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية لتحقيق الأفضل للعملاء ومنحهم تجربة مصرفية متميزة ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة. وأضاف مندني: «لأن (بيتك) قد طرح مسبقا خدمة الإصدار الفوري للبطاقة المصرفية بتقنية (Hybrid Solution) كأول بنك في الكويت، فيمكن للعميل بعد فتح الحساب بشكل فوري من خلال جهاز D-POS، ان يقوم بإصدار بطاقته المصرفية فوريا، كما يمكنه التسجيل في خدمات KFHonline، للتمتع بكامل الخدمات المصرفية الالكترونية.. هذا يعني فتح حساب مصرفي بشكل فوري وإصدار بطاقة بشكل فوري واستخدام خدمات الاونلاين بشكل فوري والتمتع بكل الخدمات المصرفية بدون أوراق.. كل اجراءات فتح الحساب تتم بشكل مباشر وسهل وسريع تماشيا مع شعار بيتك..«جيل جديد من الخدمات المصرفية السهلة»، وكذلك تماشيا مع مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تحويل العمليات الورقية الى رقمية».



وأوضح أن جهاز D-POS الخاص بفتح الحسابات المصرفية سيكون متوافرا في مختلف نقاط التواصل مع العملاء ونقاط تواجد فريق البيع المباشر وفي KFH Zone في ونتر وندرلاند، وكذلك في الفروع المصرفية، مما يسهل عملية فتح الحساب المصرفي للعملاء وكذلك يساهم في تبسيط الإجراءات الروتينية بشكل كبير على الموظفين.



وقال مندني: «بهذه الخدمات يؤكد (بيتك) أنه يقود التحول الرقمي وينقل الخدمات المصرفية الرقمية الى مستويات جديدة، كما يعزز ثقافة جديدة للعمليات المصرفية المعتمدة بشكل كامل على التكنولوجيا الحديثة والأجهزة ذاتية الخدمة، ما يرفع مستوى الخدمة ويمنح العميل تجربة مصرفية سهلة ومبتكرة». وأشار إلى أن «بيتك» يوفر للعملاء إمكانية الإصدار الفوري لبطاقة الصرف الآلي بعدة طرق، منها الخدمة الذاتية من خلال البطاقة المدنية أو من خلال الهواتف الذكية باستخدام الرمز التعريفي (QR Code). وقد طور«بيتك» مؤخرا خدمة الطباعة الفورية للبطاقات الائتمانية أو مسبقة الدفع.



يذكر أن «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث أطلق مؤخرا خدمة التحويل عن طريق ويسترن يونيون دون رسوم لفترة محدودة، بالإضافة الى طباعة البطاقات عبر أجهزة الصرف الآلي كأول بنك في الكويت، وتجاوبا مع تطورات الأجهزة الذكية، يوفر «بيتك» خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.



كما وفر «بيتك» خدمة طلب التمويل الشخصي «أونلاين»، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب، وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وإيداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية ودفع الأقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع.