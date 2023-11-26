بوخمسين: أفتخر بهذا التكريم المرموق ويزيدني شغفاً لتحقيق إنجازات أكثر بالمستقبل.. وأشكر كافة الداعمين لتحقيق هذه النجاحات

«KIB» يواكب أحدث التقنيات بالخدمات المصرفية ودوره فعّال بالمبادرات المجتمعية .. وسيسعى للحفاظ على ريادته وتميزه المصرفي



تقديرا لدوره القيادي وجهوده المستمرة، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تتويج نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي رائد جواد بوخمسين، بجائزة «الرئيس التنفيذي الكويتي صاحب الرؤية - دافع التطوير والتنمية»، والتي تمنحها وورلد فاينانس في إطار جوائز التمويل الإسلامي لعام 2023.

ويعد هذا التكريم بمنزلة شهادة على التزام بوخمسين الثابت بمسيرة KIB ودعمه لاستراتيجية البنك الهادفة إلى إنجاز التطور والنمو المستدام.



وقد وقع الاختيار على بوخمسين هذا العام انطلاقا من قيادته الحكيمة لاستراتيجية KIB، ما يؤكد التميز في مجال التواصل المؤسسي والإدارة الحكيمة في كافة قطاعات البنك. ووفقا لوورلد فاينانس، فقد ساهم بوخمسين في تعزيز مستويات النمو السنوي والأداء المالي للبنك.



كما أن قراراته الخاصة بتدريب الموظفين وتطويرهم أسهمت في خلق ثقافة الابتكار والتميز على جميع المستويات. كما شددت المجلة على أن تطبيق البنك معايير التكنولوجيا المالية المتقدمة شهادة على التوجيهات المدروسة التي يصدرها بوخمسين صاحب الرؤية بعيدة المدى في مجال الخدمات المصرفية.



وفي تعقيبه على تتويجه بالجائزة، قال بوخمسين: «أفتخر بهذا التكريم المرموق للعام 2023، ويزيدني هذا شغفا بتحقيق نجاحات وإنجازات أكثر في المستقبل.

وأتقدم بالشكر من كافة الجهات الرقابية، وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي لدوره الداعم وسياساته الرشيدة التي يطبقها على القطاع المصرفي.

كما يسرني أن أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة KIB والإدارة التنفيذية، لدعمهم المتواصل وجهودهم الدؤوبة في تحقيق النجاحات المتتالية للبنك، إلى جانب كافة موظفي البنك لتفانيهم وتعاونهم المستمر في سبيل تطوير البنك وتلبية طموحات العملاء والمساهمين».

وأشار بوخمسين إلى مواكبة KIB أحدث التغيرات والتقنيات في عالم الخدمات المصرفية، سواء على صعيد المنتجات والخدمات التي يقدمها لعملائه، أو برنامجه الداخلي المصمم للاستثمار في الموارد البشرية، أو أنشطته الاستثمارية والتمويلية التي تتوسع باستمرار، منوها بالدور الفعال للبنك في الارتقاء بالمجتمع من خلال التزامه ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية ومبادراته المجتمعية المختلفة.

وأكد أن KIB يواصل إثراء سجله الحافل بالابتكار وتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيسعى دائما إلى الحفاظ على ريادته وتميزه في جميع مجالات الأعمال المصرفية والمالية في الكويت.

وتجدر الإشارة إلى أن بوخمسين تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك منذ عام 2018، وقد حصد جوائز متنوعة ومتتالية من قبل مجلة وورلد فاينانس، وذلك في إطار برنامج جوائز التمويل الإسلامي السنوي الذي تنظمه بهدف تكريم أبرز المؤسسات والشخصيات المالية والمصرفية حول العالم، إلى جانب مجموعة أخرى من الجوائز الموجهة إلى نخبة قادة القطاع المصرفي ورواد الأعمال الأكثر نجاحا.