بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجل الذي يصادف شهر نوفمبر من كل عام وضمن جهوده التوعوية المستمرة لمكافحة السرطان وحفاظا على الصحة العامة للرجال ونشر التوعية بمرض سرطان البروستاتا وطرق الوقاية منه، استضاف البنك التجاري الكويتي فريق عمل مستشفى المواساة لإجراء فحوصات طبية تتضمن قياس ضغط الدم والسكر بغرض تحسين نوعية وأسلوب الحياة واتباع حمية صحية مناسبة للمحافظة على الصحة العامة. وبالإضافة إلى ذلك، استضاف البنك كافيه «Bloom & Co» في مبناه الرئيسي على مدى يومين.



وقد جرى استضافة فريق مستشفى المواساة بهدف رفع مستوى الوعي وتشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحية، إيمانا منه بأهمية توفير الرعاية الصحية للموظفين. هذا، وقد عمل الفريق المشارك على توعية الموظفين بخطورة الأمراض المزمنة، وكيفية العمل على تفاديها باتباع الإرشادات الطبية السليمة، متمنين لجميع موظفي «التجاري» دوام الصحة والعافية.



وبهذه المناسبة، قال مدير أول - قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري يوسف محسن، بأن هذه الفعالية أتت حرصا من إدارة البنك على توفير مزيدا من العناية بالكوادر البشرية، مشيدا بتجاوب واستحسان الموظفين لهذه الفعالية، حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة للموظفين تأكيدا بأن الوقاية خير من العلاج.



وفي سياق آخر، كان موظفو البنك على موعد مع كافيه «Bloom & Co» وهو أحد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث حرص الموظفون على تناول القهوة المميزة التي أعدها الفريق القائم على هذا الكافيه أثناء استضافة البنك لهم في مبناه الرئيسي تشجيعا من البنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وفي ختام الفعالية، توجه يوسف محسن بالشكر من فريق عمل المستشفى على جهودهم وتعاونهم مع الموظفين وأيضا فريق عمل الكافية على مدى يومين لتوفير خصومات مميزة للموظفين، مؤكدا استمرار البنك التجاري في التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة التي تعمل على توعية موظفيه بأهمية المحافظة على صحتهم وإجراء الفحوص الدورية لهم.