صعدت أسعار الذهب للارتفاع عند تسوية تعاملات الجمعة، ليسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد رهانات المحللين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض الدولار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.56% إلى 2002.85 دولار للأونصة، فيما زاد المعدن الأصفر 1.15% هذا الأسبوع، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2003 دولار للأونصة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%.



وسجل مؤشر الدولار ثاني انخفاض أسبوعي متراجعا 0.5%، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وقلصت الأسواق حجم توقعاتها لتخفيض أسعار الفائدة في عام 2024 بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.



ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع لم تغير وجهة النظر التي ترى أن سوق العمل تتباطأ في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المرتفعة، ويتوقع المتعاملون على نطاق واسع أن يترك «المركزي» الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر، في حين يتوقعون بنسبة 26% تقريبا خفض الفائدة ربما في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي».