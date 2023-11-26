يعيش الأهالي في قطاع غزة أوضاعا مأساوية غير مسبوقة، حيث يتعرضون للجوع والمرض بعد نجاتهم من القصف العشوائي والغارات التي توقفت مؤقتا بسبب الهدنة.



ويشهد الغزاويون نقصا في كل شيء في الدواء والعلاج والطعام والمياه، كما يفتقدون للغذاء والمحروقات ويعيشون بلا كهرباء منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الماضي، ما اضطرهم لاستخدام طرق بدائية لتأمين قوت يومهم من الخبز والطعام باستخدام النار والحطب وما يمكن إشعاله للتغلب على النقص الحاد في غاز الطهي.



وفي محاولة لاستغلال كل دقيقة من الهدنة الإنسانية يسعى الغزاويون إلى الحصول على الدقيق والمواد الغذائية المتوافرة في السوق أو عبر نقاط توزيع المعونات في محاولة لتأمين احتياجاتهم خوفا من استئناف الحرب بعد انتهاء الهدنة، حيث يصبح التنقل صعبا.



ومنذ بداية الحرب على غزة أغلقت كل معابر القطاع ولم تدخل أي بضائع أو وقود، لذلك ما لبثت أن انقطعت عنه الكهرباء بالكامل ونفدت كل المواد الغذائية من المحال التجارية نظرا لعدم دخول مواد جديدة وحتى محلية الصنع لم يعد لها وجود نظرا لتوقف كل المصانع عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي أو لنفاد الوقود.



وتنقل وكالة «وفا» الفلسطينية عن مصطفى أحمد أحد تأكيده أن الحصول على الدقيق أمر بالغ الصعوبة، خاصة أن المطحنة الوحيدة التي تعمل داخل القطاع والموجودة في مدينة دير البلح تعرضت للقصف وتوقفت عن العمل حتى تمكن أصحابها من إعادتها للعمل جزئيا وأصبحت تنتج كميات أقل بكثير من إنتاجها الطبيعي.



وأشار أحمد إلى أنه بتوقف القطاع عن إنتاج الدقيق لم يعد أمامهم سوى المساعدات التي تقدمها «الأونروا» من الدقيق والتي من المفترض توزيعها على المخابز، إلا أن انقطاع غاز الطهي تسبب في توقف كل المخابز عن العمل وأصبح على المواطن الحصول على الدقيق وصناعة الخبز في بيته باستخدام طرق بديلة مثل الحطب أو الفحم.



بدوره، قال ياسر أبوحليب إنه بسبب الحاجة الشديدة لدقيق الوكالة والذي يتطلب الحصول عليه التوجه لمراكزها وإبراز البطاقة الشخصية، حيث يتم توزيع الكميات وفقا لعدد أفراد الأسرة، أصبحت تلك المراكز تشهد ازدحاما شديدا وقد تجد أشخاصا يجلسون ليومين أو 3 أيام وينامون على الأرض حتى يتمكنوا من الحصول عليه.



وأكد أنه في حال لجأ المواطنون إلى المحال التجارية للشراء فإنهم لن يجدوا إلا مواد غذائية قليلة جدا إضافة إلى كثير من مواد التنظيف التي تتوافر بشكل كبير نظرا لعدم الاعتماد في بيعها على تاريخ انتهاء أو لا يأبه أحد لذلك.



وأضاف: «الأسعار أصبح مبالغ فيها وأنه عندما احتاج إلى كيس دقيق ولم يتمكن من الحصول عليه من مراكز الوكالة اشتراه من مدينة دير البلح بمبلغ 200 شيكل، وهي ثمن الدقيق 130 شيكل وأجرة السيارة التي أوصلت له الدقيق لمدينة خان يونس 70 شيكل نظرا لغلاء الوقود بشكل جنوني».



من جانبه، أكد مدير المختبرات في المطاحن إحسان الفرا، أن المطاحن عملت منذ بدء الحرب على توفير الدقيق للمواطنين وبالأسعار التي كانت تباع بها قبل الحرب، مبينا أن إغلاق المعابر وعدم قدرتها على استيراد القمح ذو الجودة العالية وكذلك نفاد الوقود أجبرهم على إيقاف عمل المطاحن بشكل كامل».



وقال الفرا: «حتى المطاحن الوحيدة القادرة على العمل تعرضت للقصف من قبل المدفعية الإسرائيلية وتوقفت عن العمل تماما قبل العودة للعمل بشكل جزئي لا يلبي إلا جزء بسيط من احتياجات القطاع».



وأكد التاجر حسام المشني ان المواد الغذائية وكل البضائع انقطعت من السوق نظرا لأنها لم تعد تدخل من المعابر المغلقة، وأنهم باعوا ما كانوا يملكونه في المخازن بنفس الأسعار التي كانت في الأوقات العادية.



وقال: «انقطاع المواد الغذائية بشكل كامل دفع بعض التجار ممن يحتكرها لاستغلال الوضع وبيعها بأسعار خيالية، فعلى سبيل المثال فإن كيس الدقيق الذي يزن 25 كغم كان يباع بـ 30 شيكل فأصبح يباع ان وجد بـ 120 إلى 150 شيكل، وأن كيلو ملح الطعام كان يباع بشيكل فقط أصبح سعره من 10 إلى 15 شيكل، وأن كيلو السكر كان بـ 3 شواكل أصبح من 5 إلى 9 شواكل».