تجددت التظاهرات الداعمة للفلسطينيين والداعية الى تمديد الهدنة في قطاع غزة.



وتظاهر الآلاف في كل من لندن وباريس وفيينا وميلانو وفرانكفورت وأورهوك في الدنمارك، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات المنددة بالحرب الاسرائيلية على غزة مطالبين باستمرار الهدنة المؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة.



وأمس، حذرت شرطة لندن من أنها ستقبض على أي متظاهر يظهر سلوكا عنصريا قبل خروج آلاف المحتجين في مسيرة مؤيــدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية (لندن).



وقالت ليندسي جيرمان، وهي ناشطة مناهضة للحرب، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز»: «نريد وقفا دائما لإطلاق النار يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى حل سياسي. إننا بعيدون جدا عن ذلك وعلى حكومتنا أن تبذل المزيد لضمان حدوث ذلك».



وكانت الشــرطـــة البريطانية اعلنت أمس الأول أنها ستنشر أكثر من 1500 من رجال الأمن للسيطرة على الاحتجاج.



وقال أدي أديلكان نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة «ما زلنا نرى التأثير التراكمي لاستمرار الاحتجاج وزيادة التوتر وتزايد جرائم الكراهية»، مضيفا أن الشرطة وزعت منشورات على المتظاهرين لتحذيرهم من عقوبات السلوك العنصري.



وأضاف «ينص ذلك على أن أي شخص يظهر (سلوكا) عنصريا أو يحرض على الكراهية ضد أي جماعة يجب أن يتوقع القبض عليه وكذلك أي شخص يدعم حماس أو أي منظمة محظورة أخرى».



وألقي القبض على أكثر من 120 متظاهرا خلال مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اندلعت مناوشات بين الشرطة وجماعات تنتمي إلى اليمين المتطرف التي تجمعت للاحتجاج على التظاهرة.