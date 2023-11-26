تستعد البعثات الديبلوماسية والجاليات المصرية في الخارج لخامس انتخابات رئاسية تعددية مباشرة منذ عام 2005، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق الأول من ديسمبر 2023 ولمدة 3 أيام، وذلك عبر أكثر من 140 لجنة فرعية في نحو 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، نصفهم على الأقل في الدول العربية.



وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أن الوزارة استعدت بغرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، على مدار أيام الانتخابات، وسيتم التنسيق من خلالها مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية.



وحثت جندي كل المصريين الذين لهم حق التصويت على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مؤكدة ثقتها في حرص المصريين بالخارج البالغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري، في مختلف دول العالم، على ممارسة حقهم الدستوري الذي يكفل لهم اختيار رئيسهم المقبل من بين 4 مرشحين عبر صناديق الانتخابات.



وفي الكويت أعلن السفير المصري في الكويت أسامة شلتوت أنه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية لاستقبال الناخبين في المقر الانتخابي المؤقت في أرض المعارض الدولية بمنطقة «مشرف»، داعيا كل المصريين الذين لهم حق التصويت للمشاركة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والقانوني لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.



من جهته، أكد عمر نجم رئيس منتدى الأعمال المصري في الكويت على أهمية المشاركة سواء بتجديد الثقة للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي أو الاختيار من بين المرشحين الـ 3 الآخرين وهم: عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وذلك وفق أولويات ورؤية كل ناخب لمن يراه مناسبا للمرحلة المقبلة بكل فرصها وتحدياتها.



وتوقع نجم أن تشهد الانتخابات الرئاسية اهتماما من قبل أبناء الجالية المصرية في الكويت على صعيد المساهمة في الترتيبات او الإقبال على التصويت في أجواء حضارية تعكس عراقة الشعب المصري وحرص أبنائه على مواصلة نجاحات التجربة الديموقراطية العريقة.



كذلك أشار أحمد الضبع أمين عام منتدى الأعمال المصري في الكويت إلى ان المصريين بالخارج ومنذ تم إقرار حقهم في التصويت بنهاية عام 2011 ويقومون بدور مهم في العملية السياسية عبر المشاركة في الانتخابات، وعبر 4 ممثلين عنهم في البرلمان، حيث بلغ عدد المشاركين في آخر انتخابات رئاسية عام 2018 نحو 157 ألف ناخب منهم 35 ألفا من الكويت التي تعد انشط الجاليات المصرية في الخارج والأعلى مشاركة رغم ان الكويت تستضيف رابع أكبر جالية مصرية في الخارج بعد السعودية والأردن والإمارات.



وذكر الضبع ان المصريين بالخارج عليهم مسؤولية النزول لممارسة حقهم في الاختيار لما سيمثله ذلك من رسالة قوية للعالم بحرص المصريين على التمسك بمكتسباتهم الدستورية وحقوقهم السياسية وتأكيدهم على أهمية الممارسة الديموقراطية وصندوق الانتخابات في إحداث التغيير السياسي واختيار المرشح الذي يستطيع العبور بمصر وتجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الخطيرة الحالية والمتوقعة وتحقيق مطالب وتطلعات الشعب المصري، وذلك بالتزامن مع مرور 100 عام على أول انتخابات نيابية في مصر.