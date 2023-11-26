ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الزعيم كيم جونغ أون اطلع على صور جديدة التقطها القمر الاصطناعي الذي أطلقته بيونغ يونع حديثا لأغراض التجسس. وشملت الصور الجديدة «مناطق تشكل أهدافا رئيسية» بينها القاعدة العسكرية الأميركية في بيرل هاربر وقاعدة هيكام الجوية في هونولولو، ومواقع في كوريا الجنوبية منها العاصمة سيئول، ومدن أخرى أبرزها بيونغتيك الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا من سيئول التي تستضيف «كامب هامفريز» أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الخارج. وتستضيف هذه المدينة أيضا قاعدة «أوسان» الجوية التي تتضمن قيادة عمليات سلاح الجو الكوري الجنوبي فضلا عن قاعدة جوية أميركية.



وأشارت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إلى أن الزعيم كيم جونغ اون اطلع كذلك على صور من مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية.



وقالت كوريا الشمالية إن بين الصور واحدة لحاملة الطائرات الأميركية «كارل فينوسون» التي تعمل بالدفع النووي.



ونجحت بيونغ يانغ في وضع قمر عسكري لأغراض التجسس في المدار قبل أيام، ويفيد خبراء بأن من شأن ذلك أن يحسن قدرات بيونغ يانغ على جمع معلومات استخبارية فوق كوريا الجنوبية وتوفير بيانات حيوية في أي نزاع عسكري محتمل.