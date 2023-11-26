أفاد مركز المصالحة الروسي في سورية التابع للدفاع الروسية، بأن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منع الاشتباك في الأجواء السورية، 3 مرات خلال 24 ساعة.



وقال نائب رئيس المركز الروسي الأميرال فاديم كوليت: «نفذت الولايات المتحدة ثلاث حالات انتهاك لقواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات المسيرة ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي». وتابع: «بالإضافة لما سبق تم تسجيل ستة خروقات في منطقة التنف قامت بها طائرتان من طراز إف 15 و4 مقاتلات من طراز رافال تابعة للتحالف». وفي يوليو الماضي تصاعدت وتيرة الاحتكاكات الروسية - الأميركية في الأجواء السورية، إذ باتت هذه الحوادث حينها شبه يومية، وشهدت الأجواء السورية حينها اعتراض 3 مقاتلات روسية لـ 3 مسيرات أميركية في أجواء شمالي شرق سورية، وأكد حينها قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأميركية، الجنرال أليكس غرينكويتش أن «ما جرى غير آمن وغير مهني». بدوره، أكد حينها رئيس مركز المصالحة الروسي أن أنظمة توجيه المسيرات الأميركية في سورية أظهرت تأثيرا في الطائرات الروسية، ما قد يؤدي إلى تشكيل تلقائي لأنظمة الدفاع الجوي بالطائرة.