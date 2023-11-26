شارك الأولمبياد الخاص الكويتي في الدورة التدريبية الإقليمية المتقدمة لكبيري مدربي السباحة للأولمبياد الخاص التي نظمتها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص السعودي بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمشاركة 14 دولة عربية، حيث مثل الكويت في الدورة أحمد رشوان كبير مدربي السباحة بالأولمبياد الخاص الكويتي.



واشتملت الدورة التي أقيمت على مدى 4 أيام التعريف بالأولمبياد الخاص والمسابقات الرسمية، والتقسيم في مسابقاته ودور السباحة وأهميتها للأفراد ذوي الإعاقة الفكرية ودور المعلم في التعامل مع اللاعبين من ذوي الإعاقة الفكرية وكيفية انتقائهم والأخطاء الشائعة في التعليم وطرق تصحيحها، والرياضات الموحدة في الأولمبياد الخاص، كما تناول الجانب الفني في الدورة محاضرات في لتحليل الحركي للسباحات الأربعة وحمل التدريب وطرق تقنينه، طرق التدريب السباحة بالإضافة إلى محاضرات عن التغذية الصحية الإسعافات الأولية للاعبي الأولمبياد الخاص، كما اشتملت الدورة على جانب عملي بمشاركة سباحين وسباحات من الأولمبياد الخاص السعودي وفى ختام الدورة خضع الدارسون لاختبار نظري أعقبه توزيع شهادات المشاركة في الدورة وتكريم الدارسين.



وأشادت المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي رحاب بورسلي بالموضوعات التي تناولتها الدورة ومردودها الإيجابي في تنمية قدرات الكوادر الفنية بالأولمبياد الخاص وصقلهم لمواكبة كل المستجدات في مجال التدريب، كما ثمنت جهود الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص بقيادة م.أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي ود.عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود.شريف الفولي مدير الألعاب والمسابقات وحرصهم على تطوير إمكانات الأجهزة الفنية بالأولمبياد الخاص وكذلك رئيس الأولمبياد الخاص السعودي د.مها الجفالي والمدير الوطني عبدالرحمن القريشي.