يلتقي يوفنتوس مع غريمه التقليدي إنتر ميلان في قمة بين أفضل فريقين بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو بقمة المرحلة الثالثة عشرة.



فرض يوفنتوس وإنتر نفسيهما أفضل فريقين في «سيري أ» حتى الآن، في ظل ابتعاد نابولي حامل اللقب عن مستواه والنتائج المتذبذبة لميلان بطل الموسم قبل الماضي، فتلخصت المنافسة على اللقب بين القطب الثاني لمدينة ميلانو وعملاق الكرة الإيطالية فريق «السيدة العجوز».



يتصدر إنتر الترتيب برصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وخسارة بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي مني بدوره بخسارة واحدة لكنه سقط في فخ التعادل مرتين مقابل 9 انتصارات.



منذ حجز منتخب بلادها الإثنين بطاقته الى نهائيات كأس أوروبا 2024 بتعادلها مع مضيفتها أوكرانيا 0-0 في مدينة ليفركوزن الألمانية في الجولة الأخيرة من التصفيات، لا تتحدث كرة القدم الإيطالية إلا عن «دربي إيطاليا».



الجميع لديهم رأيهم في أهمية هذه القمة، نجوم سابقون مثل باولو دي كانيو الذي يعتبر «إنتر أقوى فريق في المواسم الـ 3 الأخيرة وهو ملزم بالفوز بهذا اللقب»، كون منافسيه المباشرين يعانون بعض الشيء.



كما أن مدرب روما حاليا وإنتر السابق البرتغالي جوزيه مورينيو يرى أن «إنتر سيكون هو البطل بفارق 20 نقطة عن أقرب مطارديه».



حتى مدرب المنتخب الإيطالي لوتشانو سباليتي، المتوج بطلا مع نابولي الموسم الماضي، تطرق إلى هذا الديربي بقوله: «من المبكر القول إنها ستكون حاسمة على اللقب، الفرق الأخرى مثل ميلان ونابولي (صاحبي المركزين الثالث والرابع تواليا بفارق 8 و10 نقاط عن إنتر) مازالا في السباق».



كما سيلتقي اليوم روما مع أودينيزي.



خسارة لاتسيو



من جهته، تعرض لاتسيو إلى خسارة مفاجئة 1-2 على يد صاحب المركز الأخير ساليرنيتانا