عزز نادي باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي في كرة القدم بفوزه القاسي على ضيفه موناكو 5-2، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة عشرة. وتناوب على رباعية النادي الباريسي البرتغالي غونزالو راموس (18)، كيليان مبابي (39 من ركلة جزاء)، عثمان ديمبيلي (70)، البرتغالي فيتينيا (72)، وراندال كولو مواني (90+6)، فيما أحرز الياباني تاكومي مينامينو (22) والأميركي فولارين بالوغان (75) هدفي موناكو.



وبهذا الانتصار رفع سان جرمان رصيده في صدارة الدوري الفرنسي إلى 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه نيس الذي يستضيف تولوز اليوم. أمام موناكو فبقي على نقاطه الـ 24 وراوح مكانه في المركز الثالث. وخاض سان جرمان هذه المباراة بغياب قائده البرازيلي ماركينيوس بداعي اصابة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده. وخرج المدافع البالغ 29 عاما خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم 2026، والتي خسرها البرازيليون 0-1. ويأتي هذا الفوز للنادي الفرنسي قبل استحقاقه الأوروبي أمام نيوكاسل في ظل صراع شديد على بطاقتي التأهل إلى الدور الثاني عن المجموعة السادسة «الحديدية» في دوري الأبطال، حيث يحتل بوروسيا دورتموند صدارة الترتيب بسبع نقاط امام سان جرمان الثاني (6) وميلان الثالث (5) ونيوكاسل الرابع (4) قبل جولتين من نهاية الدور الأول.