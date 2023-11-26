دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ضرورة الإسراع في التعامل مع العروض الخاصة بمشاريع المزود المستقل، والتي تمنح الشبكة الكهربائية هامشا من الدعم خلال العامين المقبلين في ظل عدم وجود إنتاج جديد سيدخل الخدمة.



وقالت المصادر إن هناك عددا من العروض تلقتها الوزارة سواء فيما يخص إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة أو عبر المحطات التقليدية، لافتة الى ان القطاع الخاص يمكنه اليوم وعبر هذه المبادرات أن يسهم في توليد الطاقة التي ستشتريها الوزارة وفق قرار شراء الطاقة من الغير.



وأوضحت ان الوزارة تدرس حاليا ما لا يقل عن 4 مشاريع من شركات عالمية تعمل لرفع قدراتها الانتاجية عبر نظام المزود المستقل بهدف تحصين الشبكة وتلافي النقص الذي قد يحصل عامي 2025 و 2026.



وأوضحت أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بهدف التنسيق القانوني لهذه المشاريع التي تعتبر جديدة على البلاد لكنها ذات فائدة كبيرة وتحول في مجال إنتاج الطاقة في البلاد.



وأكدت أن الوزارة تشدد على ضرورة تضمين العروض تعرفة الشراء لكي يتسنى لها اختيار الأنسب لميزانية الدولة.