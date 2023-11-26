تطبيق برامج قياس الأداء واستطلاع آراء المتعاملين مع الهيئة لزيادة مستوى الرضا العام



ليلى الشافعي



نظمت الهيئة العامة لشؤون القُصر لقاء مفتوحا لنحو 80 من إشرافييها من نواب ومديرين ومراقبين ورؤساء أقسام مع المدير العام للهيئة بالإنابة م.حمد البرجس لبحث آليات التطبيق الفعال لاستراتيجيات وخطط وبرامج تطوير الأداء والخدمات الجديدة للهيئة في الفترة المقبلة.



وأكد م.حمد البرجس خلال اللقاء الذي نظمته إدارة التدريب والتطوير الإداري بعنوان «هيئة تستحق الأفضل» على أهمية الحوار والتفاعل بين كوادر الهيئة لتعزيز الفهم المشترك والتنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات والكوادر لضمان التطبيق الدقيق والفعال لمتطلبات تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج على جميع المستويات.



وشدد البرجس على أهمية العنصر البشري الذي يمثل ركيزة تطوير الأداء والخدمات في الهيئة مراعاة لخصوصية المشمولين بالرعاية والمراجعين والمتعاملين مع الهيئة، وكذلك طبيعة عمل الهيئة الخدمية ورسالتها الإنسانية.



وكشف عن أن الهيئة ستطبق العديد من المبادرات لتحفيز وتشجيع كوادر الهيئة وتعزيز روح الانتماء والعطاء منها مكافأة الموظفين المتميزين في كل إدارة وبشكل دوري، هذا إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل، وخصوصا في مجالات تعزيز مهارات التواصل وروح المسؤولية بشكل مستمر، كما ستواصل التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير الأداء اعتمادا على رفع الإنتاجية ومستوى جودة الخدمات عبر تكثيف برامج الميكنة وتقليص الدورة المستندية وصولا الى تطبيق المزيد من حلول التحول الرقمي.



وأشار الى تطبيق المزيد من برامج قياس الأداء وجودة الخدمات واستطلاع آراء المتعاملين مع الهيئة وصولا الى زيادة مستوى الرضا العام لدى المراجعين والمشمولين بالرعاية من مختلف الشرائح.