أحمد مغربي



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن شركة نفط الكويت استطاعت توفير نحو 10.09% من تكلفة عقد خدمات التشغيل والصيانة لمنشأة تحلية الغاز بغرب الكويت.



وفي التفاصيل، طلبت شركة نفط الكويت من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إعادة النظر في قرار سابق، والموافقة على التعاقد بالأمر المباشر على خدمات التشغيل والصيانة لمنشأة تحلية الغاز بغرب الكويت مع شركة سبيتكو لمدة 1826 يوما (نحو 5 سنوات).



ووفقا للمصادر فإن «نفط الكويت» تسعى في كل عملياتها إلى الحفاظ على البيئة خالية من أي تلوث، وذلك عبر اتباع كل السبل المتاحة لخفض نسبة حرق الغاز في منشآتها المختلفة.



ومؤخرا تمكنت الشركة من زيادة الطاقة الإنتاجية لمنشأة تحلية الغاز في غرب الكويت من 40 إلى 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.



والمنشأة لها أهمية قصوى في منطقة غرب الكويت، حيث ان الغاز المصاحب المنتج من منطقة غرب الكويت في شركة نفط الكويت هو غاز حمضي، وذلك بسبب ارتفاع نسبة كبريتيد الهيدروجين وتركيز ثاني أكسيد الكربون فيه، وبالتالي فإنه يتعين إزالة هذه المكونات الحمضية من الغاز قبل تصديره إلى مصنع غاز البترول المسال في مصفاة ميناء الأحمدي، حيث يخضع هناك لمزيد من المعالجة.



وتتم إزالة غازي كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون من الغاز الحمضي من خلال عملية امتصاص كيميائي يطلق عليها اسم تحلية الغاز، وبعد عملية التحلية المشار إليها، تجري عملية تبخير إضافية للغاز الحلو بهدف إزالة الرطوبة منه.



وتعتبر عملية التبخير خطوة ضرورية وجزءا لا يتجزأ من منشأة تحلية الغاز، وذلك بهدف تجنب تجميد الغاز وتكوين هيدرات الغاز أثناء عملية نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب لمسافات طويلة.



تجدر الإشارة إلى ان منشأة غرب الكويت لتحلية الغاز دخلت في الخدمة عام 2010 بهدف زيادة قدرة منطقة غرب الكويت على تصدير الغاز الحلو، وبالتالي خفض نسبة حرق الغاز المصاحب.



وتقوم شركة «سبيتكو» بتنفيذ أنشطة التشغيل والصيانة الشاملة الخاصة بالمنشأة التي كانت قد صممت أصلا لمعالجة 40 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الحمضي الذي يتم إنتاجه من مراكز التجميع في غرب الكويت.



وفي أغسطس من عام 2015، تم رفع كفاءة منشأة تحلية الغاز لمعالجة 60 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا بدلا من 40 مليونا، الأمر الذي أدى إلى خفض حرق الغاز المصاحب من غرب الكويت بصورة كبيرة، مقابل زيادة إمدادات الغاز المحلى إلى مصنع أسطوانات الغاز في ميناء الأحمدي من خلال شبكة جنوب وشرق الكويت للغاز المحلى.



11.5 مليون دينار للشعلة الدخانية



طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة تأجيل البت في قرار ترسية مناقصة استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي (HP) وذات الضغط المنخفض (LP) مع الشعلات عديمة الدخان في مراكز التجميع 15 و23 و25 شمال الكويت، وذلك بقيمة 11.5 مليون دينار. وكانت شركة نفط الكويت قد تقدمت بترسية المناقصة على شركة الدار للهندسة والإنشاءات التي حازت ثاني أقل الأسعار والمطابق للشروط والمواصفات إلا ان جهاز المناقصات قرر تأجيل البت في القرار لاجتماع قادم وإحالة المناقصة إلى القطاع الفني.