بداح العنزي



تبحث اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين الفنية والمالية والقانونية خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة د.حسن كمال تعديل لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به والصيغة النهائية المقترح التعديل على جدول رقم 1 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي.



من جانب آخر، تناقش اللجنة الفنية خلال اجتماعها الأربعاء المقبل برئاسة د.حسن كمال الاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف بشأن إضافة نشاط بيع وشراء أسلحة وذخائر الصيد إلى الأنشطة المسموح بها في العمارات الاستثمارية بمنطقة المهبولة.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن العقارات المهجورة.



٭ سؤال العضو م.اسماعيل بهبهاني عن معايير تقييم مشاريع الطرق السريعة - استحداث وتطوير.



٭ الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تخصيص أرض للتخزين.



٭ الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن إنشاء مناطق خدمية على المراكز الحدودية الكويتية.



٭ طلب الهيئة العامة للغذاء والتغذية تعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 2004/11/21 ليكون ترخيص أكثر من محل للنشاط الواحد لكل من الأنشطة المسموح بها بمسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي وتعديل مسميات الأنشطة لتتوافق مع مسميات وزارة التجارة والصناعة.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من الأعضاء: فهدالعبد الجادر وم.اسماعيل بهبهاني وعبدالله العنزي وسعود الكندري وم.علياء الفارسي ود.حسن كمال وناصر الجدعان بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12 و80 و66 و227 من منطقة السالمية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد للاستعمالات والأنشطة المتواجدة بمنطقة شرق الضجيج وجنوب خيطان الجنوبي وشمال القاعدة الأميرية في المطار.