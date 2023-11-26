القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي تانيا فاجون، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة بقطاع غزة، مثمنين الدور المصري القيادي، استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا، على امتداد الأزمة منذ اندلاعها يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي كلل من خلال الوساطة المشتركة بالتوصل إلى الهدنة وتبادل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، بالإضافة إلى دور مصر المقدر كذلك في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق حول ضرورة استكمال العمل لتثبيت الهدنة، والبناء عليها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب ضرورة تقديم الدعم الفوري والفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع، على النحو الكافي لإعاشة أهالي غزة الذين تعرضت سبل عيشهم وأمنهم للتدمير، كما شهد اللقاء التوافق حول الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم.



وثمن الرئيس السيسى مواقف دولتي البرتغال وسلوفينيا من النزاع، مشيرا إلى عضوية سلوفينيا غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2024/2025، مؤكدا أهمية تحرك المجتمع الدولي بجدية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على نحو يحقق العدل ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها.