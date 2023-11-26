

كشف مصدر قضائي اسباب مفاجئة للطلاق، ليس أولها الوضع المالي ولا عدم القدرة على التفاهم وغيرها من الأسباب التقليدية.



فقد أكد مصدر مطلع في المحكمة الشرعية بمحافظة حماة أن إساءة استخدام الجوال من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بما يشبه الخيانة الزوجية هي أحد أهم وأخطر أسباب طلب الطلاق سواء من الزوج أو الزوجة، ما يضعف الثقة بين الزوجين لدرجة طلب إنهاء الحياة الزوجية. وأضاف المصدر بحسب موقع «أثر» أن السبب الثاني للطلاق في الحالات المسجلة، هو تدخل الحموات في شؤون الأبناء والبنات المتزوجين، ما يوسع الخلاف إن كان أو يخلقه من جديد.



وتابع أن من أسباب الطلاق في بعض الحالات هو تردي الوضع المالي للزوج أو البخل.



لكن المصدر أكد أن حالات الزواج المسجلة تشكل أضعاف حالات الطلاق، على عكس ما يروج في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، موضحا أن الزواج الخارجي بسبب هجرة كثير من الشباب أمسى شائعا بدرجة كبيرة احتلت نحو 70% من العدد العام الإجمالي.



ولفت المصدر إلى أن المهور أيضا تغيرت إذ ارتفعت إلى عدة ملايين جراء التضخم النقدي، إلا أنها تختلف كقيمة بحسب الاتفاقات الجارية بين الخاطب والمخطوبة لكل أسرة، منوها أن أغرب حالة تم تسجيلها كمهر في حماة هي كيلو من الذهب.



وبحسب معلومات نقلها موقع «أثر» عن المحكمة الشرعية، أن المهور التي تسجل في حماة تبدأ بـ 10 ملايين مقدم ومثلها أو أكثر مؤخر أو يسجل المؤخر بعدة غرامات من الذهب تصل في المتوسط إلى 50 أو 100 غرام أو أكثر حسب الاتفاق.