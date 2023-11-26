أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 680 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلتي «ميغ 29» و18 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.



كما صدت قوات «الغرب» الروسية ست هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدتها 50 قتيلا.



وقال المتحدث باسم هذه القوات سيرغي زيبينسكي «خلال المعارك الدائرة على محور كوبيانسك، صدت قواتنا تزامنا مع ضربات جوية ومدفعية روسية ست هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في عدة اتجاهات على محور كوبيانسك».



وأضاف أن الطائرات الروسية استهدفت تجمعات اللواء الميكانيكي 43 في مناطق بتروبافلوفكا وكوريلوفكا وسينكوفكا.



في المقابل، قالت أوكرانيا إن العاصمة تعرضت لأكبر هجوم ليلي بواسطة مسيرات روسية منذ بدء الحرب في فبراير 2022، ما اسفر عن سقوط جرحى وحرمان عشرات الأبنية السكنية والمنشآت من التيار الكهربائي.



وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 71 مسيرة هجومية من طراز «شاهد» إيرانية الصنع أطلقتها روسيا ليلا.



وأوضح أن «غالبيتها دمرت في منطقة كييف».



واستمر الإنذار الجوي في كييف ست ساعات، وتسبب الهجوم بسقوط حطام واندلاع نيران وبأضرار لحقت بمبان في العاصمة، على ما قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو.



وأضاف «يستمر العدو في زرع الرعب والإرهاب».



وتسبب الهجوم أيضا بانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات المباني السكنية وأكثر من مائة منشأة.



وقالت وزارة الطاقة الاوكرانية في بيان «تسبب هجوم واسع شن بمسيرات بانقطاع خط للتوتر العالي»، في حين انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.



ونددت الخارجية الفرنسية بالهجوم الروسي، وقالت في بيان إن «هذه الهجمات التي تستهدف السكان والبنى التحتية المدنية في أوكرانيا تشكل جرائم حرب ينبغي محاسبة روسيا عليها»، مؤكدة أن «فرنسا ستظل تقف الى جانب أوكرانيا».



ومع اقتراب الشتاء، تتوقع أوكرانيا زيادة في الهجمات الروسية على بنيتها التحتية الحيوية، خصوصا منشآت الطاقة، وتخشى وضعا مشابها لما حدث في شتاء 2022 عندما حرمت الضربات الروسية ملايين الأوكرانيين من التيار الكهربائي لساعات في ظل انخفاض درجات الحرارة.



ورأت السلطات الأوكرانية أن موسكو اختارت «رمزيا» لشن هذه الضربة الواسعة يوم تحيي أوكرانيا فيه ذكرى «هولودومور»، المجاعة الكبرى التي تعرض لها الملايين في البلاد في عهد الزعيم السوفييتي الراحل ستالين.



واشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى «أكثر من 70 مسيرة في ليلة ذكرى المجاعة الكبرى. القيادة الروسية فخورة بواقع أنها قادرة على القتل».



واضاف في بيان «يستحيل علينا نسيان جرائم الإبادة الفظيعة التي تعرض لها الأوكرانيون خلال القرن العشرين، ناهيك عن فهمها والصفح عنها».



وتابع «لقد حاولوا إخضاعنا وقتلنا وإبادتنا» لكنهم «فشلوا».



في غضون ذلك، تعهد الرئيس السويسري آلان بيرسيه بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني في كييف حيث حضر أيضا قمة دولية حول الأمن الغذائي.



وقالت الحكومة السويسرية «في محادثاته مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أكد الرئيس بيرسيه أن سويسرا تقف متضامنة مع أوكرانيا على المدى الطويل، حتى في أوقات الأزمات المتعددة المتزامنة».



من جهته، قال زيلينسكي على منصة «إكس» إنه جرى خلال اللقاء أيضا مناقشة قضية إزالة الألغام ومقترحات السلام واستخدام عوائد الأصول الروسية المجمدة.



وقال الرئيس السويسري إن بلاده ستقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا تشمل 10 سيارات إسعاف أخرى وست عربات إطفاء لتحل محل السيارات التي لحقت بها إضرار.