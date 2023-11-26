سامي شريف: الشركة تسعى إلى تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها بما يتناسب مع نمط حياتهم العصري



أطلقت شركة الكويت للتأمين حملتها التسويقية باسم «لحظاتهم تستمر للأبد» لبرنامج «ضمان استمرار الدخل».



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف: «تم تصميم برنامج ضمان استمرار الدخل بشكل مبسط جدا لحماية دخل المؤمن عليه واستمراره لعائلته في حال حدوث مكروه لا قدر الله مثل العجز الكلي الدائم أو الوفاة الناتجين عن مرض أو حادث خلال فترة سريان مفعول الوثيقة، حيث تلتزم الشركة باستمرار دفع الراتب الشهري لعدد محدد من الأشهر المتفق عليها في الوثيقة حتى يضمن استمرار المستوى المعيشي لأسرته».



وأضاف شريف: «شركة الكويت للتأمين تدرك جيدا أنه لا يمكنها رد قضاء الله ومشيئته ولكن يمكنها تعويض الضرر المادي عن المصاب الذي ألم بعائلة المؤمن عليه، لذا تم تصميم برنامج ضمان استمرار الدخل ليترك لنا عميلنا إدارة المخاطر المحتملة».



واختتم قائلا: «تسعى الشركة إلى تقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها بما يتناسب مع نمط حياتهم العصري».