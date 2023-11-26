ياسر العيلة



عبر الفنان محمد الحملي عن سعادته بتواجد شركته «باك ستيج جروب» كراعٍ بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي تم افتتاح الدورة الثامنة له أمس في جمهورية مصر العربية بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان.



والدورة الحالية باسم الفنانة د.سميرة محسن، وتحمل شعار «المسرح من أجل الإنسانية»، ويشارك فيها 17 عرضا مسرحيا تتضمن 8 عروض تقدم لأول مرة. ويقام المهرجان في الفترة من 25 حتى 30 الجاري.



كما أعرب الحملي عن فخره بأن تحمل إحدى جوائز المهرجان اسمه كمخرج مسرحي كويتي، وهذه خطوة جديدة في مشوار الحملي الفني.