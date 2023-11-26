القاهرة - محمد صلاح



تحولت الفنانة نيللي كريم الى قارئة فنجان محترفة، وتعاني من كثرة مطالبات صديقاتها بقراءة الفنجان لهن، وذلك بعد أن خضعت للتدريب فترة تحت إشراف إحدى المتخصصات من أجل تجسيد تلك الشخصية من خلال أحداث مسلسلها الجديد «فراولة»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو العمل الذي تعود به كريم للكوميديا بعد غياب، وما زال في مرحلة الكتابة حتى الآن.



من ناحية أخرى، تعاقدت نيللي مؤخرا على أكثر من عمل سينمائي، منها فيلم «هابي بيرزداي» والذي تبدأ تصويره خلال أيام، ويشاركها البطولة: شريف سلامة وحنان يوسف، ويتم حاليا الترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل بداية التصوير.