تجنب برشلونة حامل اللقب خسارة وإحراجا جديدين على أرض رايو فايكانو عندما عادله بهدف متأخر 1-1 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان رايو فايكانو، ثامن الترتيب، أسقط برشلونة في آخر زيارتين بالدوري على ملعبه القديم فايكاس، كما عاد بنقطة من أرض ريال مدريد مطلع الشهر الجاري.



وافتتح أوناي لوبيس التسجيل للمضيف من أرضية من نحو ثلاثين مترا في اقصى الزاوية اليسرى للحارس إينياكي بينيا (39)، لكن الفرنسي المخضرم فلوريان لوجون منح الضيوف هدفا عكسيا في الدقيقة 82 عندما حاول إبعاد عرضية الظهير أليخاندرو بالديه.



وقال مدرب برشلونة تشافي «يجب أن نفوز بهذا النوع من المباريات إذا أردنا احراز لقب الليغا. يجب أن نقوم بنقد ذاتي. نعاقب أنفسنا هذا الموسم من خلال منح الأشياء (للخصم)».



ولم تكن فترة التوقف الدولية لطيفة مع برشلونة، إذ خسر لاعب وسطه اليافع غافي (19 عاما) حتى نهاية الموسم على الأرجح لقطع في الرباط الصليبي بركبته وحارسه الألماني مارك-أندريه تير شتيغن لإصابة في ظهره.



وقبل انطلاق المباراة، ارتدى لاعبو المدرب تشافي قمصانا كتب عليها «نحن معك، غافي».



إلى ذلك، يخوض ريال مدريد الذي رحلة سهلة على الورق أمام قادش صاحب المركز السادس عشر اليوم يسعى من خلالها الوصول لصدارة الليغا مؤقتا.



ويعاني ريال بإشراف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الإصابات حيث يفتقد جهود لاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي اصيب بتمزق في أربطة الركبة أثناء وجوده مع منتخب «الديوك»، لينضم إلى الغائبين لفترة طويلة وهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، كما أصيب مواطن الأخير المهاجم فينيسيوس جونيور في أوتار ركبته خلال قيامه بواجبه الدولي.