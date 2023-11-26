أنهى ليفربول سلسلة من 23 انتصارا متتاليا لمان سيتي على أرضه، عندما عادله في آخر عشر دقائق 1-1 ضمن المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم، في مباراة أصبح فيها هداف سيتي النرويجي إرلينغ هالاند أسرع لاعب يصل إلى حاجز الخمسين هدفا في البريمييرليغ. وكان سيتي فاز في 23 مباراة متتالية على أرضه في جميع المسابقات منذ 31 ديسمبر الماضي، لكن ليفربول الذي خاض معه معارك ضارية في موسمي 2019 و2022 عاد بنقطة رغم إخفاقه بتحقيق الفوز الأول على ملعب الاتحاد في الدوري منذ 2015. وهز هالاند الشباك في الدقيقة 27، رافعا رصيده إلى 50 هدفا في 48 مباراة، محطما رقم الدولي السابق أندي كول الذي وصل إلى هذا الرقم في 65 مباراة.



كما عزز هالاند (23 عاما) صدارته لترتيب الهدافين (14)، بفارق أربعة أهداف عن المصري محمد صلاح الذي أخفق بهز الشباك مع ليفربول.



لكن مدافع ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد خطف نقطة للزوار في نهاية المباراة (80)، ليبقي على فارق النقطة مع سيتي (29).



على ملعب الاتحاد، أجرى الإسباني بيب غوارديولا مدرب سيتي حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم تغييرا وحيدا على تشكيلة تعادلت على أرض تشلسي 4-4 في مباراة مشوقة، فحل المدافع الهولندي نايثن أكيه بدلا من الكرواتي يوشكو غفارديول بعد تعرضه لإصابة بسيطة، كما غاب الجناح جاك غريليش بسبب المرض.



أما الألماني يورغن كلوب، الذي احتج على الوقت المبكر للمباراة بعد فترة التوقف الدولية، فاستفاد من عودة لاعب الارتكاز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر من الإيقاف ليحل بدلا من الياباني واتارو إندو. وفيما عاد كورتيس جونز من إصابة في فخذه، جلس الهولندي كودي خاكبو على مقاعد البدلاء.



وفي المباراة الثانية، فاز نيوكاسل على تشلسي 4-1، وسجل أهداف نيوكاسل ألكسندر إيساك وجمال لاسيليس وجولينتون وأنتوني جوردون في الدقائق 13 و60 و61 و83، فيما سجل هدف تشلسي الوحيد رحيم سترلينغ في الدقيقة 23. وشهدت المباراة طرد رييس جيمس، لاعب تشيلسي في الدقيقة 73.



ورفع نيوكاسل رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد تشلسي عند 16 نقطة في المركز العاشر.



وفي المباراة الثالثة، فاز برايتون على نوتنغهام فورست 3-2 وسجل أهداف برايتون إيفان فيرجسون في الدقيقة 26 وجواو بيدرو جيونجيورا (هدفين) في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و58 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي نوتنغهام فورست أنتوني إيلانجا في الدقيقة الثالثة ومورغان جيبس وايت في الدقيقة 76 من ركلة جزاء.



وشهدت المباراة طرد لويس دينك لاعب برايتون في الدقيقة73. ورفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد نوتنغهام عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفي المباراة الرابعة، فاز بورنموث على شيفيلد يونايتد 3-1 وسجل أهداف بورنموث ماركوس تافيرنييه (هدفين) في الدقيقتين 12 و51، وجاستن كلويفرت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، فيما سجل هدف شيفيلد يونايتد أوليفر مكبورني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لمباراة.



ورفع بورنموث رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد شيفيلد يونايتد عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.



وفي المباراة الخامسة، فاز لوتون تاون على كريستال بالاس 2-1 وسجل هدفي لوتون تاون تيدين مينجي وجاكوب براون في الدقيقتين 72 و84، فيما سجل هدف كريستال بالاس ميكايل أوليس في الدقيقة 75. ورفع لوتون تاون رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي المباراة السادسة، قلب وست هام تأخره بهدف أمام بيرنلي إلى فوز 2-1 وتقدم بيرنلي بهدف سجله جاي رودريغيز في الدقيقة 49 من ركلة جزاء وتعادل وست هام بهدف سجله دارا أوشي، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 86 قبل أن يسجل توماس سوسيك هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع الفائز رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بيرنلي عند أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.



إلى ذلك، يلتقي اليوم توتنهام مع أستون فيلا، ومان يونايتد مع إيفرتون.