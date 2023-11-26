منصور السلطان



استطاعت دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي ضبط شخص في منطقة الوفرة السكنية بحالة تعاط وبحوزته 156 حبة مخدرة من نوع «كابتي» وأدوات تعاط، بعد أن اشتبهت به يجلس في سيارته، وعليه علامات الخوف والارتباك، وبعد إنزاله من السيارة تبين أنه في حالة تعاط، وبالاستعلام عنه اتضح أنه عاطل عن العمل وبتفتيشه احترازيا عثر بحوزته على 156 حبة مخدرة من نوع «كابتي» وأدوات تعاط.

وخلال التحقيق الأولي معه اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة، بالإضافة الى بيعه للحبوب المخدرة على المتعاطين.

وعليه تمت إحالته وكمية الحبوب المضبوطة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. كما أحيل شاب لا يتعدى عمره الـ 20 عاما الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في حالة تعاط وبحوزته كيس به مادة «الشبو» المخدرة وأدوات تعاط.