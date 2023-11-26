القاهرة - محمد سامي



يستهل الزمالك اليوم الأحد مشواره ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بملاقاة فريق أبوسليم الليبي في السابعة مساء بتوقيت الكويت على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية، ويسعى المارد الأبيض بقيادة مدربه معتمد جمال لتحقيق انطلاقة إيجابية وكسر عقدة الجولة الافتتاحية بالبطولات الأفريقية، إذ لم يحقق الفوز سوى 3 مرات فقط منذ تتويجه بدوري الأبطال عام 2002.



وتشهد قائمة الزمالك غياب كل من محمود علاء وحسام عبدالمجيد ومحمود الونش ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة للإصابة، بالإضافة للثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لأسباب تأديبية.



وفي إطار نفس البطولة، يلعب مودرن فيوتشر ضد منافسه سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، وتقام المباراة في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت.



من ناحية أخرى، أكد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز أن الفوز الذي حققه لاعبوه على مازيمبي الكونغولي 1-0 في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال افريقيا لهو رسالة قوية لكل المنافسين بأن بيراميدز قادر على المنافسة رغم الفارق التاريخي بينه بين خصم له باع طويل في القارة السمراء، واضاف باتشيكو: «عانينا من إصابات مؤثرة، لكنني مدرب واقعي وألعب بروح المجموعة، تغلبنا على الغيابات وكان بالإمكان تسجيل أكثر من فرصة محققة».



إلى ذلك، تلقي الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسرى كولر صدمة كبيرة بعد تأكد انضمام لاعبه التونسي الصاعد محمد الضوي كريستو إلى قائمة مصابي الفريق لإصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة خلال التدريبات، وأعلن طبيب الفريق بعد الفحص الدقيق عن احتياج اللاعب للعلاج لمدة شهر على الأقل من أجل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.



ويحيط الغموض بموقف كريستو من اللحاق بمونديال الأندية في ديسمبر المقبل نظرا لضيق الوقت، وقد لا يكون اللاعب قد أنهى البرنامج التأهيلي اللازم بعد شفائه من الإصابة.