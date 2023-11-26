اختتمت مساء أول من أمس منافسات المهرجان الأول لأكاديميات الجمباز الإيقاعي التي نظمها اتحاد اللعبة على صالة نادي كاظمة برعاية عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبات وعشاق هذه الرياضة.



وشهد المهرجان مشاركة 54 لاعبة من فئات عمرية مختلفة يمثلن أكاديميات جمنازيا وأكرو وسالتو المنتسبة رسميا للاتحاد إلى جانب أكاديمية كويك ستيبس.



وعبرت فاطمة حيات عن سعادتها بحضور المهرجان الأول للجمباز الإيقاعي، مشيدة بمستوى التنظيم وأداء الفتيات الذي وصفته بالرائع، مضيفة أن رياضة الجمباز الإيقاعي تستحق كل الدعم وسيكون لها مستقبل زاهر في ظل ما تشهده من إقبال كبير وتطور مستمر.



بدوره، أشاد رئيس اتحاد اللعبة فهد الصولة بمستوى اللاعبات وبجهود القائمين على الأكاديميات الذين وصفهم بشركاء النجاح، مضيفا أن اللاعبات قدمن مستويات مبشرة في هذا المهرجان الذي سيفتح الباب أمام اللاعبات المميزات للانضمام للمنتخبات الوطنية.



وذكر الصولة أن الاتحاد سيسعى لتنظيم مثل هذه المهرجانات بصورة متكررة لما لها من فائدة على اللعبة، مضيفا أن المهرجان شهد أجواء تنافس حقيقي وأعطى الفرصة للجهاز الفني للمنتخب لاكتشاف اللاعبات الموهوبات.