يعقوب العوضي



نجح القادسية في تصدر دوري الكرة الطائرة مع ختام الجولة الثانية، وذلك عقب تحقيق الفوز على التضامن بثلاثة أشواط نظيفة، رافعا رصيده إلى 6 نقاط.



وفي باقي مباريات الجولة، تمكن الكويت من الفوز على العربي 3-1 رافعا رصيده إلى 5 نقاط، وهو نفس رصيد برقان من النقاط بعد أن تمكن من الفوز على الساحل 3-0، وحل كاظمة رابعا بعد الفوز على الشباب 3-1 رافعا رصيده إلى 4 نقاط، وهو أيضا نفس رصيد اليرموك الفائز على الصليبخات 3-0، وبذلك حل الشباب والعربي في المركزين السادس والسابع برصيد 3 نقاط، بينما ظل التضامن والساحل والصليبخات دون رصيد من النقاط.



ويقام الدوري بنظام الذهاب والإياب، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأوائل في ختامه إلى المربع الذهبي والذي يقام أيضا بذات النظام، ويحصد اللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط، كما يتم احتساب نقاط المباريات حسب النظام الدولي، بحيث يحصل الفريق الفائز بنتيجة 3-0 أو 3-1 على 3 نقاط كاملة، وفي حال كانت النتيجة 3-2، فيحصل الفائز على نقطتين والخاسر على نقطة.