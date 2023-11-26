

يحيى حميدان



خسر فريق كرة الصالات بنادي الكويت مباراته التجريبية الأولى أمام فريق الإعلاميين بطل الدوري المصري 1-2 في معسكره التدريبي المقام حاليا في القاهرة. سجل هدف «الأبيض» محترفه البرازيلي فيليبي كوستا «فيلبينيو». ومن المقرر أن يلعب الكويت مباراة أخرى أمام منتخب مصر، مع وجود محاولات للاتفاق على مباراة ثالثة حسب حاجة الجهاز الفني.



ويأتي هذا المعسكر التدريبي للفريق الكويتاوي استغلالا لحصوله على راحة من منافسات الجولة الخامسة من دوري الصالات. ولا يعاني الفريق الكويتاوي من أي إصابات باستثناء البرازيلي فرانكلين دوغلاس، الذي يواصل علاجه في القاهرة، ومن المحتمل مشاركته في المباراة أمام منتخب مصر اليوم قبل العودة للبلاد بعد غد الثلاثاء.



وقال المنسق الإعلامي لفريق الكويت بدر أمان إن برنامج المعسكر التدريبي يسير بنجاح، ما سيكون له أثر كبير في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الموسم الحالي رغم المنافسة القوية من السالمية واليرموك والعربي.