ناصر العنزي



تقام اليوم مباراتان في دوري زين الممتاز، حيث يلتقي في المباراة الأولى خيطان صاحب المركز التاسع بـ 5 نقاط مع الشباب السابع بـ 8 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وفي المباراة الأخرى ستكون المواجهة قوية بين القادسية الثاني بـ 15 نقطة مع السالمية الرابع بـ 12 نقطة على ملعب محمد الحمد. يذكر أن مواجهة الكويت والعربي تم ترحيلها إلى الأحد المقبل لانشغالهما بالمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.



وفي مباراة الشباب وخيطان، استطاع الأول تحسين مركزه بعدما كانت بدايته غير جيدة، وتمكن في الجولة الماضية قبل التوقف، من الفوز على الجهراء 2-1 وفرصته سانحة للتقدم بمركزه بعدما أحسن ترتيب صفوفه مرة أخرى. وتضم صفوف الشباب عناصر جيدة محلية وأجنبية أبرزهم إبراهيما غابي الذي سجل هدفي فريقه في المباراة الماضية.



أما خيطان فهو في مركز متأخر ويهمه اليوم الظفر بالنقاط الـ 3 قبل جولة من ختام القسم الأول، وقد تلقى خسارة ثلاثية من الفحيحيل في الجولة الماضية ويسعى اليوم إلى تعويضها.



وفي مواجهة القادسية والسالمية، ستكون الكفة متساوية بينهما لتحقيق الفوز، والأصفر يدخل بإشراف مدربه محمد إبراهيم الذي تأكد استمراره في قيادة الفريق بمعنويات عالية بعدما استعاد حيويته قبل التوقف وحقق فوزا ثمينا على كاظمة بهدفين ويقاتل اليوم من أجل تحقيق الفوز للانفراد بالصدارة مؤقتا قبل مواجهة الكويت المتصدر بـ 17 نقطة مع العربي الأسبوع المقبل. ويدخل الأصفر المباراة متسلحا بخبرة لاعبيه ومساندة جماهيره.



أما السالمية فهو الآخر، وتحت إشراف مدربه محمد المشعان، يتحين الفرصة لتحقيق الفوز ومشاركة خصمه اليوم المركز الثاني والدخول في المنافسة على الصدارة.