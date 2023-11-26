هادي العنزي



تمكن النصر من تجاوز عقبة الجهراء بالفوز 3-0 في أولى مواجهات الجولة الـ 8 لدوري زين للدرجة الممتازة، ليرفع رصيده الى 13 نقطة، فيما بقي الخاسر عند نقطة واحدة في المركز الأخير، بعد خسارة سابعة في المسابقة.



جاء الشوط الأول سلبيا من حيث النتيجة والأداء، وبسط «العنابي» أفضلية نسبية على مجرياته، لكن مهاجمه الكولومبي هانسيل زاباتا لم يكن في أفضل حالاته، ولم يترجم الفرص الضئيلة التي اتيحت له أمام مرمى حارس الجهراء نايف العازمي، ولعل أخطر فرص النصر جاءت متأخرة، عندما تمكن الجزائري أيمن لقجع من تجاوز دفاعات الجهراء بمهارة عالية، لكنه لم يحسن الإنهاء بعدما سدد فوق العارضة (38).



على الجهة الأخرى، ركن مدرب الجهراء البرازيلي جانسينير داسيلفا إلى المحافظة على شباكه معتمدا على مهارة البرتغالي بيدرو في خط المقدمة، واضطر داسيلفا لإجراء تبديل إجباري بإخراج بدر العنزي للإصابة، وإشراك طلال الجنفاوي بدلا منه، وقد أجاد الظهير القطري عبدالكريم حسن في انطلاقاته من الجهة اليسرى، وأرسل عدة كرات عرضية لم تجد النهاية الصحيحة، ليخرج الفريقان متعادلين سلبا.



وجاء الشوط الثاني مثيرا منذ بدايته، وشهد «فورة» من الهجمات المتبادلة بين الفريقين، بغية كسر «صفرية» النتيجة، وتمكن الليبي المعتصم اللافي من التقدم للنصر بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس العازمي (64)، ولم يتأخر زاباتا في مضاعفة النتيجة لـ «العنابي» بمهارة عالية مستفيدا من حالة التبعثر التي عاشها دفاع الجهراء (68)، ومنعت العارضة رأسية عبدالله الشامي من تسجيل الهدف الثالث لفريقه (71)، لكن تسديدة سلمان بورمية وجدت طريقها إلى أعلى الزاوية اليمنى للحارس العازمي مؤكدا تفوق النصر (81).



أدار اللقاء الحكم الدولي عبدالله الكندري وأجاد في أغلب قراراته، وأنذر طلال الجنفاوي من الجهراء، وسلمان بورمية من النصر.