هادي العنزي



يضع مدرب العربي داركو بيتروفيتش مساء اليوم لمساته الأخيرة على «الأخضر» قبل استضافة نظيره الزوراء العراقي على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء غد ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وفي اليوم نفسه يستضيف الرفاع البحريني متصدر المجموعة بـ 10 نقاط نظيره النجمة اللبناني الرابع والأخير بنقطة واحدة، ويحتاج العربي ثالث الترتيب (4 نقاط) للفوز على الزوراء الوصيف برصيد 7 نقاط، لتعزيز حظوظه في الحصول على المركز الثاني، المؤهل إلى الدور الثاني.

ولا تبدو الأمور في أفضل حالاتها بالقلعة الخضراء، حيث يفتقد الفريق 9 عناصر مهمة بسبب الإصابة، منهم: سيف الحشان، بدر طارق، سليمان عبدالغفور، حمزة خابا، حسين اشكناني، عبدالرحمن الشرهان، وسلمان العوضي.

وقد أكد المدرب البوسني بيتروفيتش لـ «الأنباء»، أن التحضير لمواجهة الفريق العراقي ليس جيدا، وقال: «حريص دائما على أن أقول الحقيقة، الوضع صعب جدا، والإصابات كثيرة في صفوف الفريق، وقد تدربنا لمدة 15 يوما خلال فترة التوقف الدولي بـ 10 لاعبين فقط، وذلك نظرا لتواجد 10 لاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي، والإصابات التي طالت العديد من اللاعبين، وعليه فإن التحضير لم يكن وفق المأمول، والخيارات لدينا محدودة جدا»، وأشار بيتروفيتش إلى أنه شاهد 4 مباريات للفريق العراقي، مضيفا:«تابعته جيدا، وهو فريق قوي ويقدم كرة قدم حديثه، ونحترمه كثيرا، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا إذا ما أردنا الخروج بنتيجة مرضية، وسوف نقاتل كمجموعة واحدة».