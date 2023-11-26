عبدالعزيز جاسم



أعلن اتحاد كرة القدم، أن بطولة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 2023-2024 ستنطلق الخميس المقبل بالدور التمهيدي بمواجهتي كاظمة مع الجهراء، والشباب مع اليرموك، على أن يلتقي الجمعة الفحيحيل مع القادسية، وخيطان مع الساحل. وستستكمل السبت بلقائي برقان مع السالمية، والصليبخات والتضامن، فيما ستؤجل مواجهة الكويت مع النصر إلى يوم 19 ديسمبر المقبل نظرا لمشاركة «الأبيض» في كأس الاتحاد الآسيوي، فيما لن يشارك العربي بالدور التمهيدي كونه حامل اللقب، على أن يخوض أولى مواجهاته بالدور ربع النهائي 20 ديسمبر، حيث سيلتقي الفائز من مواجهة الشباب واليرموك.