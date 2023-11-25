ناصر العنزي



حقق كاظمة فوزا ثمينا على الفحيحيل وتغلب عليه 4-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشباب اليوم السبت ضمن منافسات الجولة ال8 لدوري زين الممتاز ، وبذلك رفع "البرتقالي " رصيده إلى 13 نقطة فيما بقي الخاسر على نقاطه الخمس.



وجاء الشوط الاول عامرا بالأهداف وبأقدام برازيلية حيث تقدم الفحيحيل بهدف مبكر عن طريق مهاجمه فيتور داسيلفا بضربة مقصية جميلة (4 ) ثم عادل النتيجة لكاظمة توني سيلڤا (15) ثم أضاف الهدف الثاني للبرتقالي دوغلاس ليما (35) ، ومال أداء الفريقين للهجوم وهددا المرميين بكثرة ولولا يقظة الحارسين أحمد عادي وبدر صعنون لتضاعفت الأهداف، وقد أحسن خط وسط كاظمة في مهامه وبرز أحمد عرسان بتمريراته فيما شكل لاعبو وسط الفحيحيل والمكون من محمد نعيم وأحمد رحيل وأحمد غازي وعبدالله دشتي خطا متماسكا ومدوا المهاجمين فيتور وباروس بالكرات السانحة للتسجيل.



وفي الشوط الثاني عادل الفحيحيل النتيجة عن طريق وليام باروس (50) ثم عاد كاظمة للتفوق والتقدم بهدفين متتاليين بواسطة البديل عقيل الهزيم (69) وأحمد عرسان (72)



ورمى بعدها الفحيحيل بكل ثقله وقلص الفارق بهدفه الثالث بإمضاء البديل عبدالمحسن العجمي (80)، اوأهدر البديل فيصل عجب فرصة التعادل الرابع وسدد الكرة فوق العارضة (88)، وبعدها حافظ كاظمة على تقدمه وخرج بثلاث نقاط مستحقة.

أدار المباراة عبدالله عرب ونجح في إدارتها