عواصم - وكالات: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإفراج الليلة عن 39 من الأسرى الفلسطينيين الموجودين في سجون اسرائيل في مقابل افراج حركة "حماس" عن 13 من المحتجزين الاسرائيليين لديها، وذلك كدفعة ثانية في اطار تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة، بالاضافة إلى 7 أجانب خارج إطار الاتفاق.



من جهتها، أكدت "حماس" هذا الأمر وقالت إنها: "استجابت للجهود المصرية- القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة".



جاء ذلك بعد تأخير تنفيذ الافراج المتبادل للأسرى والرهائن بين "حماس" واسرائيل، حيث أعلنت في وقت سابق كتائب عز الدين القسام الجناح لعسكري لحماس انها قررت تأخير تنفيذ هذه الدفعة بسبب عدم التزام اسرائيل بشروط الاتفاق بما في ذلك مماطلتها في إدخال شاحنات المساعدات الانسانية إلى شمال قطاع غزة.