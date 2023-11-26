وجود المزيد من الجامعات الحكومية إضافة مهمة تلبي حاجة سوق العمل





أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت بيانا صحافيا حول إنشاء الجامعة التطبيقية المستقلة أكدت فيه أن هذه الخطوة ستكون إضافة مهمة للهيكل التعليمي الحكومي.



وجاء في نص البيان: تثمن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وترحب بالجهود والمبادرات التي تقوم بها نظيرتها رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية لتحويل الكليات التطبيقية الخمس الى جامعة تطبيقية، وذلك استنادا الى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في اجتماعه رقم 131 لسنة 2016 والذي تقرر فيه فصل الكليات التطبيقية الخمس عن هيكل هيئة التطبيقي وتحويلها الى جامعة تطبيقية مستقلة.



وأضاف: تدعم الجمعية المطالبات الرامية الى انشاء الجامعة التطبيقية لما تمثله من تطوير لهيكل الجامعات الحكومية كما ونوعا، واثراء لمؤسسات التعليم العالي خاصة في مجال التعليم التطبيقي، مؤكدة ان وجود المزيد من الجامعات الحكومية هو اضافة مهمة تلبي حاجة سوق العمل.



وختم البيان: تدعو الجمعية الى المعنيين بالأمر كافة ومتخذي القرار في المؤسسات والجهات المعنية الى أن يضعوا مشروع الجامعة التطبيقية الجديدة في سلم أولوياتهم لدعم وتعزيز منظومة الجامعات الحكومية في البلاد.