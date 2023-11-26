عبدالعزيز الفضلي

شدد وكيل وزارة التربية بالتكليف د سلمان اللافي، على ضرورة عدم استلام أي كتاب أو مخاطبات رسمية يدوية من أي جهة كانت بل يتم استخدام نظام البريد والمراسلات وتسجيلها من خلاله منوهاً الى انه سيتم ايضاً ايقاف العمل في المراسلات اليدوية في المدارس اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني .

وقال اللافي في تعميم اصدره وتلقت الانباء نسخة منه " سعياً إلى استكمال خطة وزارة التربية بشأن التحول الرقمي والتقني، وتأكيدا عـلـى الهـدف المرجو الوصول إليه في الاستخدام الورقي في أضيق الحدود.

لذا نهيب بجميع الوحدات التنظيمية بوزارة التربية ضرورة الالتزام بما يلي:

1- اعتبار النسخة المستخرجة من نظام البريد والمراسلات مستندا رسميا يقوم مقام الأصل بعـد إضافة إدارة نظم المعلومات علامات وإشارات تأمينية تظهر وتشير إلى ذلـك عنـد طباعـة المستند من خلال نظام البريد والمراسلات.

2- الحرص على تسجيل جميع المراسلات من وإلى الجهة في نظام البريد والمراسلات.

3- الالتزام في حالة تحويل الكتاب إلى جهات أخـرى تسجيل التحويـل آليـا في نظام البريـد والمراسلات.

4- عدم استلام أي كتاب أو مخاطبات رسمية يدويا من أي جهة كانت بل يتم استخدام نظام البريد والمراسلات وتسجيلها من خلاله.

5- الالتزام بإرفاق صور واضحة من الكتاب والمرفقات الأصلية المرسلة بالنظام عن طريق الماسح الضوئي نظرا لاعتمادها تقوم مقام الأصل (مع حفظ الأصل لدى الجهة المرسلة).

6- التأكيد على استخدام الرقم العام الموحد للموضوع الواحد في كافة المراسلات الخاصة به.

7- البدء في تعميم استخدام نظام البريد والمراسلات في المدارس ورياض الأطفال من تاريخه على أن تكون بداية إيقاف العمل بالمراسلات اليدوية في المدارس ورياض الأطفـال بـدايـة مـن الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2024/2023م.

8- التواصل المباشر مع قسم دعم المستفيدين ـ إدارة نظم المعلومات في حـال وجـود مشكلة أو الحاجة إلى تدريب فيما يخص المدارس ورياض الأطفال.

على جميع الجهات ذات الصلة العلم والتعميم والعمل بما فيه، على أن تتحمل الجهة التي لم تلتزم بما ورد بالتعميم أعلاه المسئولية القانونية وفق النظم المعمول بها.